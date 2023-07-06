منتدى الإعلاميين الفلسطينيين يدين اعتقال أمن السلطة للصحفي أحمد البيتاوي

أعرب منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عن قلقه لاعتقال جهاز المخابرات الزميل أحمد البيتاوي، مؤكدًا على ضرورة إطلاق سراحه فوراً ووضع حد لانتهاكات السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بحق الصحفيين وضمان حرية الإعلام.

ودعا منتدى الإعلاميين في بيان صحفي، اليوم الخميس، الأطر والمؤسسات الصحفية لضرورة مساندة الصحفي أحمد البيتاوي، مطالبًا بالضغط على السلطة الفلسطينية لإطلاق سراحه.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت اعتقلت الصحفي البيتاوي (33 عامًا) في شهر فبراير من عام 2015، وتم الإفراج عنه بكفالة مالية في شهر مايو من العام ذاته، ووضعه قيد الحبس المنزلي حينها، وجرى اعتقاله لاحقا مرة أخرى، حيث أمضى قرابة العام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف المنتدى أن السلطة الفلسطينية تضرب مجددًا بعرض الحائط القوانين المحلية والدولية الخاصة بحرية العمل الصحفي وحماية الصحفيين، مضيفة انتهاكاً جديداً لسجل انتهاكاتها المتعددة بحق الصحفيين عبر اعتقالها للزميل الصحفي أحمد حامد البيتاوي المحرر بوكالة قدس برس إنترناشيونال للأنباء مساء الأربعاء 5 يوليو 2023 من منزله بحي الضاحية في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، الأمر الذي يبدد شعاراتها حول احترام حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي، ويخالف مرسوم حماية وتعزيز الحريات الذي نص بوضوح على ضمان واحترام حرية الإعلام.

وحذر منتدى الإعلاميين الفلسطينيين من خطورة استمرار مسلسل ملاحقة الصحفيين من قبل الأجهزة الأمنية، والتمادي في انتهاك الحريات الإعلامية، لاسيما في ظل استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتعمد والمقصود لفرسان الإعلام الفلسطيني، والذي كان أبرز صوره مؤخراً اغتيال الزميلة الصحفية شيرين أبو عاقلة والزميلة الصحفية غفران وراسنة، فضلاً عن استمرار اعتقال 20 صحفياً في سجون الاحتلال الغاشم.