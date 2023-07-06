كتلة الصحفي تطالب السلطة بالإفراج الفوري عن الصحفي أحمد البيتاوي

طالبت كتلة الصحفي الفلسطيني، أجهزة أمن السلطة بالضفة، بضرورة الافراج الفوري عن الصحفي أحمد حامد البيتاوي الذي اُعتقل مساء أمس، الأربعاء من منزله بحي الضاحية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وصادرت أجهزته المتعلقة بعمله الصحفي.

أوضحت الكتلة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن أجهزة أمن السلطة لا تزال تعتقل الصحفي البيتاوي، عقب احتجازه في ظل العدوان الصهيوني على المدن والمخيمات الفلسطينية واستهداف لكل مكونات الشعب الفلسطيني.

ودعت مؤسسات حقوق الانسان إلى تحمل مسؤولياتها تجاه الاعتداء على الصحفيين الفلسطينيين في الضفة وحمايتهم من بطش أجهزة الأمن هناك.

وأعربت عن بالغ الأسف على استمرار حالة الاعتداء على الصحفيين في الضفة سواء بالاعتقال أو الترهيب، داعيًة الأطر والكتل الصحفية إلى رفع الصوت تجاه هذه الممارسات المرفوضة حتى يأخذ الصحفي الفلسطيني دوره الحقيقي في مواجهة الآلة الإعلامية الصهيونية وحماية الجبهة الداخلية الفلسطينية.



