بالفيديو والصور|| مواجهات في بلدة قبيا عقب اقتحام الاحتلال منزل عائلة الشهيد أحمد غيظان

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأعداد كبيرة بلدة قبيا غرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، وسط اندلاع مواجهات عنيفة بينها وبين الشبان الذي حاولوا التصدي لاعتداءات جنود الاحتلال.

وأفادت مصادر إعلامية أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الشهيد أحمد ياسين هلال غيظان، منفذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "كدوميم" شرق قلقيلية، مشيرًا إلى أنها اعتقلت شقيق الشهيد واقتادته إلى جهة مجهولة.

وذكر مراسلنا أن قوات الاحتلال اعتلت أسطح المنازل في البلدة، وسط انتشار لجنود من وحدات قناصة الاحتلال.

وبيّن أن جنود الاحتلال أعاقوا عمل الصحفيين، وحاولوا استخدامهم كدروع بشرية أمام المواجهات التي اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها البلدة.

وأفاد بأن قوات الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام، تجاه المواطنين الذين حاولوا التصدي لاقتحام بلدة قبيا.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، نفذ الشهيد أحمد ياسين غيظان (19 عامًا) عملية إطلاق نار قرب مستوطنة كدوميم، أسفر عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر.