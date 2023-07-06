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القسام يعلن مسؤوليته المباشرة عن سلسلة عمليات نفذها بالضفة

الرسالة نت - غزة

أعلن المتحدث الرسمي باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة عن سلسلة عمليات نفذتها الكتائب مؤخرا في الضفة المحتلة.

وقال أبو عبيدة في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على التليجرام، "عندما قالت كتائب القسام  بأن جنين ليست وحدها كانت تعي ما تقول جيدًا، فجاء ردنا في"عيلي" على يد القساميين مهند شحادة وخالد صباح لتدفيع العدو ثمن عدوانه على جنين الشهر الماضي".

وأضاف أبو عبيدة :"تواصلت الضربات كردٍ سريعٍ على عدوانه على المخيم قبل أيام، بعملية بطل الخليل عبد الوهاب خلايلة في قلب "تل أبيب"، ثم بعملية القسامي أحمد ياسين غيظان في "كيدوميم" التي جاءت اليوم لتؤكد من جديد جاهزية القسام والمقاومة الدائمة للرد على العدوان على أي بقعةٍ من أرضنا ومقدساتنا".

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يتبع،،

 

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