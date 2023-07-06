المقاومة بجنين: ما قبل المعركة الأخيرة ليس كما بعدها

أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في جنين أن خيار الجهاد والمقاومة باقٍ ما بقي الاحتلال، وأنها ستكون حاضرة عند حسن ظن شعبنا.

وشددت الفصائل في بيان مشترك مساء اليوم الخميس على أن العدوان الغاشم الذي شنه العدو على أبناء شعبنا في جنين ومخيمه مستهدفاً المدنيين والبيوت الآمنة والمستشفيات لهو دليل على فشل هذا العدوان أمام صمود أبناء شعبنا المجاهد وعجزه عن الوصول الى مجاهدينا والقضاء عليهم كما كان يزعم.

وقالت: "نقول للعدو مجدداً يكفيك تصوير انتصارات وهمية".

وأشارت إلى أنها تواصل الإعداد والتجهيز على كافة المستويات في سبيل التصدي للعدو عند كل اقتحام واعتداء على أبناء شعبنا في جنين ومخيمها وكل الضفة بعون الله.

وأضافت: 'نقول لهذا العدو وقيادته إن ما بعد معركة "بأس جنين" ليس كما قبله".

وأكدت على وحدة كافة فصائل المقاومة في مخيم ومدينة جنين والعلاقات الوثيقة والاتصال والتواصل الدائم مع الجميع في سبيل دحر الاحتلال عن أرضنا وصولا للتحرير بإذن الله.