تأكد من هذا الإعداد لآيفون لمنع أي شخص من فتح هاتفك أثناء نومك

يتخوف العديد من مستخدمي هاتف "آيفون" من أن يقوم شخص ما بالدخول على هواتفهم المحمولة من خلال خدعة بسيطة، وذلك عن طريق اختراق ميزة التعرف على الوجه ليكشف النصوص والصور ومقاطع الفيديو.

وذكر تقرير لصحيفة "ديلي ميل" (Daily Mail) البريطانية أن ميزة "العمق الحقيقي" (True Depth) الموجودة في كاميرا هاتف الآيفون تستطيع مسح بيانات وجه دقيقة من خلال تحليل آلاف النقاط غير المرئية، بحيث ترسم كل منحنيات وتجاعيد المستخدم وتخزن تلك البيانات كمفتاح لفتح هاتفك.

وتتكيف ميزة التعرف على الوجه تلقائيا مع التغييرات في مظهرك، مثل وضع الماكياج أو نمو شعر الوجه أو حتى ارتداء قناع الوجه.

وإذا كان هناك تغيير أكثر أهمية في مظهرك مثل حلاقة اللحية فإن ميزة التعرف على الوجه تؤكد هويتك باستخدام رمز المرور الخاص بك قبل تحديث بيانات وجهك.

وتدّعي شركة "آبل" (Apple) أن هناك فرصة واحدة من بين مليون أن يتمكن شخص آخر من فتح قفل هاتف "آيفون" الخاص بك، ولكن ماذا عن استخدام وجهك.

من المخاوف الشائعة أن يلتقط شخص ما هاتفك ويضعه أمام وجهك أثناء نومك لإلغاء قفله، ويبدو أن هذه الأنظمة لا تعمل إذا كانت عيناك مغمضتين، لكن هناك طريقة لتجاوز هذه الحماية المضمنة في هاتف "آيفون" الخاص بك، فالهواتف الذكية تأتي بميزات لتمكين الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر أو السمع أو الحركة من الوصول إلى هواتفهم دون الحاجة للنظر إليها.

وتساعد ميزة "اللمس المساعد" (Assistve Touch) على استخدام "آيفون" إذا كان المستخدم يواجه صعوبة في لمس الشاشة أو الضغط على الأزرار.

وهذه أدوات أساسية للأشخاص الذين يحتاجون إليها، لكن أحد هذه الإعدادات قد يعرض أمنك للخطر، حيث تحتوي ميزة التعرف على الوجه أيضا على ميزة إمكانية الوصول لدعم الأشخاص المكفوفين أو الذين يعانون من ضعف في الرؤية، وباستخدام هذا الإعداد لن تحتاج إلى فتح عينيك لفتح هاتفك.

وبينما يحتاج بعض الأشخاص إلى هذه الميزات يجب ألا تستخدمه إذا لم تعانِ من ضعف في الرؤية، لذلك يجب تعديل هذه الإعدادات باتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى الإعدادات ومنها إلى ميزة إمكانية الوصول ثم معرف الوجه والانتباه.

تأكد من تفعيل "تطلب الانتباه لجهاز ميزة التعرف على الوجه".

عند تفعيل هذا الإعداد لا يمكن لأي شخص إلغاء قفل هاتفك أثناء النوم.

المصدر : ديلي ميل + مواقع إلكترونية