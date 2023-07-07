الذكرى السنوية التاسعة لمعركة العصف المأكول

يوافق اليوم الـ 7 من يوليو، الذكرى التاسعة لبداية معركة العصف المأكول التي أطلقتها كتائب الشهيد عز الدين القسام في مواجهة عدوان الاحتلال على قطاع غزة والذي استمر 51 يوماً.

في الـ7 من يوليو 2014 أشعل العدو فتيل المعركة دون أن يعلم كيف ستتجه نتائجها وتبعاتها، بحرق مغتصبيه الطفل الفلسطيني "محمد أبو خضير" في شعفاط بالقدس المحتلة وقصف نفق للمقاومة في رفح، ليقرر القسام الردّ بشكل قوي على العدو، ويطلق معركة "العصف المأكول" في مواجهة عدوان الاحتلال.

51 يوماً خاضتها المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام كانت بمثابة الجحيم لقادة العدو وجيشهم المهزوم والمغتصبين، وانتصار سطرته الكتائب بدماء قادتها وجنودها، كما تحدت الكيان بأكمله حينما وجهت ضربة صاروخية لمدينة "تل أبيب" بموعد حدد مسبقاً.

وخلال المعركة نفذت كتائب القسام عمليات نوعية خلف الخطوط والتي كانت بمثابة المفاجأة للعدو الصهيوني بل للعالم أجمع، وسجّلت كتائب القسام صفحات من نور في تاريخ المقاومة للمحتل الصهيوني منذ عام 1948م.

ومن أبرز العمليات النوعية التي نفذتها النخبة القسامية خلف الخطوط وعلى أعتاب قطاع غزة: عملية الكوماندوز البحري "زيكيم"، وعملية "موقع صوفا" شرق رفح، وعملية "موقع أبو مطيبق" شرق المحافظة الوسطى، وعملية "موقع 16" شرق بيت حانون، وعملية "ناحل عوز" شرق الشجاعية، وأسر الجندي الصهيوني "شاؤول أرون"، إضافة إلى عشرات الكمائن التي أوقعت قتلى وجرحى بصفوف جنود العدو.

كما فجّر القسام خلال المعركة العديد من المفاجآت العسكرية كان أبرزها: طائرات الأبابيل بنماذجها الثلاث ( A1A- A1B - A1C)، والصواريخ المصنعة محلياً ( R160 - J80 - S55 )، وبندقية الغول.

ونفذ القسام العشرات من عمليات الصد والاستدراج للقوات الصهيونية خلال الالتحام البري، منها 22 عملية قنص، استهداف 91 آلية، إطلاق 57 قذيفة مضادة للدروع، تفجير 28 عبوة، 38 اشتباك مسلح، إطلاق 11 صاروخ موجه.

وخلال أيام معركة (العصف المأكول)، أطلق القسام 3621 قذيفة صاروخية، ثمانية صواريخ باتجاه حيفا، و(تل أبيب) بـ109 صواريخ، والقدس المحتلة بـ19 صاروخا، وديمونا بـ12 صاروخ، إضافة لمئات الصواريخ التي طالت المغتصبات والمواقع المحاذية للقطاع.

وشمل بنك الأهداف، قواعد عسكرية، ومطارات عسكرية، ومواقع عسكرية، ومواقع في مدن كبرى كحيفا والقدس و"تل أبيب" وديمونا، ومطار بن غوريون، واللد والرملة وهرتزليا وريشون ليتسيون وأسدود ، وصولا إلى مناطق البحر الميت وحتى بئر السبع.

وخلال المعركة اعترف العدو بمقتل 72 صهيونياً بينهم 64 جنود، وإصابة أكثر من 1620 صهيونيًا، 322 خرجوا من الحرب بإعاقة، فيما سجل هروب 292 جنديا صهيوني من الخدمة العسكرية خلال معركة فيما أصيب 3000 جنديا بصدمات نفسية.

وبلغت خسائر العدو الاقتصادية أكثر من 9 مليار شيكل في كافة القطاعات والمنشآت التي تعطلت خلال 51 يوماً من الحرب.

كما ارتقى 2147 شهيداً منهم 530 طفل و302 امرأة، بالإضافة إلى آلاف الجرحى جراء الغارات الصهيونية على كامل قطاع غزة، ودمّر الطائرات الصهيونية مئات المنازل المدنية.

وفي تاريخ 26/09/2014م انتهت معركة العصف المأكول بانتصار المقاومة، واندحار العدو من المناطق التي تغول فيها دون أن يحقق أياً من أهدافه التي أعلنها في بداية المعركة.