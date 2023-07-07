حماس: نزف شهيدي نابلس ونعاهد شعبنا على مواصلة المقاومة حتى التحرير

زفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى أبناء شعبنا الأبي وأحرار أمتنا العربية والإسلامية، الشهيد المجاهد: حمزة مؤيد محمد مقبول (32 عامًا) والشهيد المجاهد: خيري محمد سري شاهين (34 عامًا)، واللذين ارتقيا بنيران قوات الاحتلال في اشتباك مسلح صباح اليوم الجمعة خلال اقتحام البلدة القديمة بنابلس.

وأضافت الحركة في بيان صحفي، "إذ نعزي ذوي الشهيدين ونتقاسم معهم الألم بفقدانهما، لنتوعد الاحتلال ومستوطنيه برجال لا يهابون الموت دفاعاً عن القدس والأقصى، وثأراً لدماء شهدائنا الأبرار، وحماية لأهلنا الصامدين المرابطين".