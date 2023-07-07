عشرات الآلاف يؤدون الصلاة في الأقصى وعكرمة صبري يوجه التحية لجنين

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها.

وقالت مصادر مقدسية إن نحو 50 ألف مصل من أهالي القدس والداخل المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.

وشهدت ساحات المسجد تواجداً غفيراً من النساء والعائلات الفلسطينية لأداء صلاة الجمعة.

وأدى المصلون صلاة الغائب على أرواح شهداء جنين ونابلس، كما رفعوا يافطات حملت شعار كتائب القسام وظل القائد العام محمد الضيف، وعنوان جنين لن تسقط الراية.

خطبة الجمعة

وخلال خطبة الجمعة وجه خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري، التحية والتقدير والمحبة لأهل جنين ومخيمها لثباتهم وصمودهم وصبرهم وعدم استسلامهم.



كما وجه صبري التحية للشعب الفلسطيني الذي هب لعون وإغاثة أهل جنين ومخيمها لإثبات وحدة شعبنا عمليا وعلى أرض الواقع.

واستنكر خطيب الأقصى، ما قام به جيش الاحتلال من تدمير للبنية في جنين وانتهاك المساجد وتدمير البيوت.

وحذر الشيخ عكرمة مما يسمى ببرنامج متعدد الثقافات، الممول من الدول الغربية والذي يهدف لإشغال الأجيال الصاعدة بثقافة غريبة على الشعب الفلسطيني.

وطالب خطيب الأقصى أولياء الأمور بالحذر من هذه البرامج الهدامة، وعدم ارسال أبنائهم اليها والحفاظ على هويتهم الإسلامية.

وشدد الشيخ عكرمة المسجد الأقصى غير قابل للقسمة بمساحته البالغة 144 مترا مربعاً، مستنكراً اقتحامات المستوطنين وأداء صلوات تلمودية لن تمنحهم أي حق في المسجد المبارك.