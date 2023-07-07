شهيد برام الله وإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في عدة مناطق بالضفة

استشهد مواطن فلسطيني وأصيب عدد آخر، خلال المواجهات الدائرة في عدة مناطق بالضفة الغربية مساء اليوم الجمعة.

وخلال مواجهاتٍ في قرية "أم صفا" شمال غرب رام الله، ارتقى شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني.

وأطلق جنود الاحتلال الصهيوني النار تجاه مركبة فلسطينية بمنطقة "المربعة" قرب قرية "تل" جنوب غرب نابلس ما أدى لإصابة سائق المركبة.

ويأتي استهداف المركبة الفلسطينية عقب أوامر قيادة الاحتلال لجنودها بوضع الرصاص في بيت النار.

وأصيب شاب بجراحٍ متوسطة برصاص مستوطن في الكتف وصلت الى مستشفى الميزان من بيت أمر.

واستهدف الشبان الثائرون حافلة للمستوطنين بالحجارة قرب بلدة "بيتين" شمال شرق رام الله، ما أدى لإصابة مستوطن وتضرر الحافلة.

وفي وقت سابقٍ من اليوم الجمعة، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي قمعت بالرصاص وقنابل الغاز السام مسيرة ببلدة برقة شمال نابلس، أسفرت عن حالات اختناق واحتراق بعض الأشجار والمزروعات بفعل قنابل الغاز.

وانطلقت المسيرة من بلدة برقة رافضة لعودة المستوطنين لمستوطنة "حومش" ومطالبة بتفكيك وإزالة الأبنية الاستيطانية المقامة على أراضي جبل القبيبات المقامة عليه المستوطنة.

كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة قريوت جنوب نابلس، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز صوب المواطنين ومساكنهم، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

واقتحم عشرات المستوطنين نبع قريوت، بحماية قوات الاحتلال وداهموا المنطقة، وأدوا رقصات استفزازية في المكان.

وفي قلقيلية، اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتـلال في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية، بعد مسيرة مناهضة للاستيطان وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومطالبة بفتح شارع القرية الرئيسي المغلق منذ 20 عاما.

وانطلقت المسيرة من مسجد عمر بن الخطاب وسط القرية، وأطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني والمطاطي وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة خمسة مواطنين بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

وفي طولكرم، أضرمت قوات الاحتلال النار بالأعشاب في سهل رامين شرق طولكرم.

أما في رام الله، فاندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والمواطنين في قرية أم صفا شمال غرب رام الله، إثر قمع جنود الاحتلال المسيرة الرافضة للاستيطان على أراضي القرية، تصدى خلالها أهالي قرية أم صفا لاعتداءات المستوطنين على أراضيهم.

وفي الخليل، استهدف الشبان الثائرون حافلة مستوطنين بالحجارة قرب بيت أمر شمال المدينة، ما أدى لتضررها وتحطيم زجاجها، فيما سبق وأن شهدت المنطقة ذاته اعتداءات للمستوطنين على مركبات المواطنين.

وتشهد مناطق متفرقة في الضفة الغربية والقدس فعاليات أسبوعية مناهضة للاستيطان، يتخللها مواجهات مع قوات الاحتلال التي تطلق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام صوب المواطنين.