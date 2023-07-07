حماس: نزف شهيدنا صالح ونؤكد قدرة شعبنا على الدفاع عن نفسه

زفّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية شهيدها المجاهد عبد الجواد حمدان صالح، من قرية عارورة، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال عصر اليوم الجمعة في قرية أم صفا شمال رام الله.

وتقدمت الحركة في تصريح صحفي اليوم الجمعة بالتعزية من ذوي الشهيد ومحبيه.

وأكدت الحركة أن مقاومة شعبنا مستمرة وقادرة على الدفاع عن أهلنا وأرضنا ومقدساتنا، وأن على الاحتلال أن يعلم أن تصعيد مجازره لن يجلب له أمناً ولا استقراراً، بل سيزيد شعبنا إصراراً على مقاومته حتى دحره عن أرضنا ومقدساتنا.