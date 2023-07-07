القيادي مرداوي: الجيل الثائر أربك الاحتلال والمقاومة هي السبيل لردعه ودحره

قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي إن الجيل الثائر فاجأ الاحتلال الإسرائيلي بصلابته وإرادته وإصراره على مقاومته.

وأكد مرداوي على أن المقاومة الفلسطينية مصرة على مواجهة الاحتلال وردعه عن جرائمه المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وشدد على أن الاحتلال لن يدحر من فلسطين إلا بقوة السلاح وإرادة المقاومة، والفلسطينيون منذ وجود الاحتلال وهم يقاومونه ويطورون أساليب المقاومة ضده.

وأضاف أن حركة حماس كانت صادقة بتصريحاتها عندما قالت إنها لن تترك جنين ولا نابلس ولا أي مكان في فلسطين لوحده.

وأشار إلى أن الاحتلال وُجد بقرار دولي، واليوم يثبت وجوده بدعمٍ دولي وإسناد من دول مارقة مثل الولايات المتحدة، وبعض الدول الأوروبية.

وتواصلت أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي.

ورصد مركز فلسطيني معلومات "معطى" 545 عملا مقاوما في الضفة والقدس خلال الفترة ما بين 30-06-2023 حتى 06-07-2023، قتل فيها إسرائيليين اثنين وجرح 25 آخرون، بينما استشهد 16 فلسطينيًا.

وقتل مستوطن وأُصيب آخر في عملية إطلاق نار أمس الخميس، نفذها المجاهد القسامي "أحمد ياسين" هلال غيظان ضد مستوطنين قرب مستوطنة "كدوميم" بين قلقيلية ونابلس.

كما قتل جندي إسرائيلي خلال الاشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال عدوانها على جنين ومخيمها، يوم الثلاثاء الماضي.