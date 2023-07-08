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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
3027 انتهاكًا للاحتلال بالضفة والقدس
08 يوليو 2023 . الساعة: 09:36 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/286287
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