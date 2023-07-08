توتر في سجن النقب بعد تدهور صحة الأسير المسن رائد بدوان

سادت حالة من التوتر صباح اليوم السبت، في سجن النقب، بعد تدهور صحة الأسير الفلسطيني المسن رائد بدوان، نتيجة سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الاحتلال (الإسرائيلي).

وذكر مكتب إعلام الأسرى أن حالة التوتر في سجن النقب، جاءت بعد تدهور صحة المسن بدوان، وهو من سكان بدو شمال غرب القدس، بسبب مماطلة إدارة سجون الاحتلال في نقله للعلاج.

وتقمع قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجونها، وتشرع في عمليات تفتيش واسعة، إلى جانب تخريب ممتلكات الأسرى.

وتندلع اشتباكات بين الأسرى الفلسطينيين وقوات الاحتلال في السجون المختلفة، فيما يغلق جنود الاحتلال الأقسام في السجون.

حرية نيوز