حماس تعلن انطلاق مخيمات (درع القدس) الصيفية

أعلنت اللجنة المركزية للمخيمات الصيفية لحركة (حماس)، السبت، خلال مؤتمر صحفي بمدينة أصداء الترفيهية، انطلاق مخيماتها الصيفية للعام 2023 والتي تحمل شعار (درع القدس).

وقال د. خالد أبو عسكر رئيس اللجنة العليا للمخيمات الصيفية: "نلتقي اليوم في مدينة أصداء التي تضم بين جنباتها محاكاة لعدد من معالم المدينة المقدسة، لنعلن عن انطلاق مخيماتنا الصيفية مخيمات "درع القدس" لنؤكد للعالم أن مدينة القدس بمقدساتها هي بوصلة كل فلسطيني حر وشريف".

وأضاف أبو عسكر: "المخيمات الصيفية تشتمل على فئات عمرية متعددة، للمراحل الإعدادية والثانوية، بالإضافة إلى تنفيذ مخيمات متخصصة في عدة مجالات ومخيمات القرآن الكريم".

وأكد أن حماس تهتم بالجيل وتحرص على استثمار أوقاتهم لأنها تدرك حجم الاستهداف الممنهج ضدهم، في عقيدتهم وسلوكهم وأخلاقهم ووطنيتهم؛ حيث يضخ الاحتلال وأعوانه أموالا طائلة وجهدا كبيرا لحرف الجيل عن الانتماء لدينه ووطنه.

وأشار إلى أن الحركة أطلقت اسم (درع القدس) على مخيماتها هذا العام لغرس قيمة القدس في نفوس الشباب وأحقية الفلسطيني في المدينة المقدسة، بالإضافة إلى النهوض بالدور الوطني لجيل التحرير ورفع الهمم لديهم.

واختتم أبو عسكر كلمته مبينا أن جميع اللجان المالية والإدارية والرقابية المشرفة على سير المخيمات والتابعة لها، قد أتمت استعداداتها لممارسة مهامها وضمان تحقيق الجودة في تنفيذ البرامج المُعدة خلال فترة المخيمات الصيفية.

ويشارك في المخيمات الصيفية أكثر من 100 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل الدراسية.