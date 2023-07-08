رابط فحص وموعد صرف شيكات الشئون الاجتماعية شهر 7/ 2023؟، تترقب الأسر الفقيرة والتي تستفيد من برنامج الحماية الاجتماعية (الشؤون الاجتماعية) صرف شيكات الشؤون الاجتماعية وهي مخصصاتهم النقدية التي تتراوح قيمتها بين 750 و1800 شيكل للأسرة الواحدة حسب أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، لمساعدتهم على تدبر أحوالهم والتغلب على المصروفات الكبيرة.

حيث تستفيد قرابة 116 ألف أسرة من شيكات الشؤون، منها نحو 80 ألفًا من قطاع غزة المحاصر، وتُصرف بمبالغ مختلفة وفق محددات مُعلنة.

صرف شيكات الشئون الاجتماعية شهر 7/ 2023

ويتطلع المستفيدون من المساعدات الدورية التي كان يقدمها برنامج الأغذية العالمي قبل حجبها خلال الأسابيع الأخيرة إلى حل المشكلة وعودة صرف المساعدات المتمثلة في قسيمة شرائية إلكترونية بقيمة 35 شيكلاً للفرد الواحد.

وكان "البرنامج" أعلن وبشكل مفاجئ خلال الشهرين الماضيين عن قطع هذه المساعدات التي كان يقدمها منذ سنوات طويلة عن عشرات آلاف الأسر، ما تسبب في موجة غضب بصفوف المتضررين.

اخر اخبار صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

وكان وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، قال في آخر تصريح له إن الحكومة ستنظر في جلستها القادمة، في موضوع صرف رواتب الموظفين ومخصصات الفقراء المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية قبل العيد، معرباً عن أمله بأن تسمح الظروف بذلك. لكن مر عيد الأضحى دون صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية.

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وأضاف مجدلاني، الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في هذا الإطار بهدف التخفيف عن كاهل كل الشرائح المجتمعية، رغم الأوضاع المادية الصعبة التي تواجهها.

وتابع: على رأس أولويات الحكومة الاستمرار في صرف التزاماتها المالية تجاه كل الشرائح بما فيها شريحة الفقراء التي تستفيد من برنامج الحماية الاجتماعية والبالغ عددها أكثر من 110 آلاف أسرة في الضفة وقطاع غزة.

الشؤون الاجتماعية

وأشار إلى أن الاتصالات واللقاءات متواصلة مع برنامج الأغذية العالمي لحل مشكلة حجبه المساعدات الدورية التي كان يقدمها لعشرات آلاف الأسر من غير اللاجئين في فلسطين، بهدف إرجاعها، وقال: نبذل جهوداً كبيرة لحل هذه الأزمة التي فاقمت معاناة الأسر المتضررة من حجب المساعدات.

وبيّن أن إقدام البرنامج على حجب المساعدات عن أعداد كبيرة من الأسر يأتي نتيجة نقص التمويل الشديد الذي يواجهه بسبب حجب الولايات المتحدة الأميركية جزءاً كبيراً من مساهمتها له، وتوجهها في تحويل الدعم والتمويل إلى أوكرانيا والسودان.

ولفت مجدلاني إلى أن الوزارة وبالتعاون مع كل الجهات المختصة تبحث عن مصادر تمويل أخرى وبدائل لإعادة المساعدات إلى أصحابها بأسرع وقت ممكن، لاسيما أن هذه الأسر لا تمتلك أي بديل آخر وتواجه صعوبات وأوضاعا مالية قاسية، مشيراً إلى وجود بوادر وأمل بحل هذه الأزمة العميقة قبل نهاية فصل الصيف الحالي.

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