(الديمقراطية) تدين مشاركة المنتخب (الإسرائيلي) في بطولة (فيفا) بالسعودية

قالت دائرة المقاطعة في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، "إنه لا يمكن فهم مشاركة المنتخب (الإسرائيلي) في البطولة النهائية لـ(فيفا) على أراضي المملكة العربية السعودية في الوقت الذي تتصاعد فيه جرائم الاحتلال ونظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) على الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، في الضم والاستيطان والتهويد والقتل والاعتقال والاقتحامات اليومية للمدن والقرى الفلسطينية وحرق ممتلكات المواطنين وتهديم منازلهم، والتي كان آخرها جرائم الحرب الممنهجة في نابلس وجنين وعموم الضفة الفلسطينية".

وعبرت الدائرة في تصريح صحفي عن تخوفها من السماح لمشاركة المنتخب (الإسرائيلي) في بطولة (فيفا) النهائية كمقدمة لتشريع أبواب العلاقات والتطبيع مع دولة الاحتلال، "وخاصة في الوقت الذي تجري ضغوطات من الولايات المتحدة على المملكة السعودية وباقي الدول العربية للالتحاق بركب (تحالف أبراهام) والانخراط في (منتدى النقب) وإعادة تقديم هذا المنتدى باعتباره تحالفاً إقليمياً من أجل التنمية والاستقرار والازدهار، والتكامل الإقليمي تكون (إسرائيل) أحد مكوناته الرئيسية".

ودعت الدائرة المملكة العربية السعودية إلى طرد المنتخب (الإسرائيلي) من أراضيها، "وقطع الطريق على توغل دولة الاحتلال في أراضيها وعلاقاتها، واتخاذ خطوات عملية تجبر نظام الفصل العنصري على وقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وانصياعه لقرارات الشرعية الدولية".