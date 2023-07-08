قرر مجلس أمناء الجامعة الإسلامية في جلسته التي عقدها اليوم السبت 8 يوليو 2023م تعيين الأستاذ الدكتور سفيان عبد الرحمن تايه رئيساً للجامعة الإسلامية بغزة خلفاً للأستاذ الدكتور ناصر إسماعيل فرحات والذي تنتهي فترة رئاسته مع مطلع العام الدراسي القادم في أغسطس 2023م.

وقال الدكتور محمد سعدي العكلوك – رئيس مجلس الأمناء: ”لقد جاء اختيار مجلس الأمناء للأستاذ الدكتور سفيان تايه نظراً لما يتمتع به من كفاءة وخبرة في المجالين الأكاديمي والإداري”، وتمنى رئيس مجلس الأمناء أن يوفَّق الدكتور سفيان تايه لمواصلة مسيرة البناء والتطوير للجامعة وتعزيز دورها في خدمة الطلبة والمجتمع الفلسطيني.

كما توجه باسم مجلس الأمناء بالشكر والتقدير للأستاذ الدكتور ناصر فرحات الرئيس الحالي للجامعة وقال الدكتور العكلوك: ”لقد ترأس الأستاذ الدكتور ناصر فرحات الجامعة لمدة ست سنوات شهدت الجامعة خلالها تطوراً في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية وخدمة المجتمع فضلاً عن شبكة علاقات واسعة مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية على المستويين العربي والدولي”، وتمنى له دوام التوفيق والنجاح في حياته العلمية والعملية القادمة.

جدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور سفيان تايه يحمل درجة الأستاذية في تخصص الفيزياء النظرية والرياضيات التطبيقية، وشغل عدة مواقع إدارية سابقة بداخل الجامعة، وحاصل على جائزة عبد الحميد شومان للعلماء العرب الشبان والعديد من الجوائز العلمية الأخرى، ويعتبر ضمن أفضل 2% من الباحثين عل مستوى العالم بناءً على دراسة أجرتها دار النشر العالمية Elsevier وجامعة Stanford في الولايات المتحدة الأمريكية، وله إسهامات كبيرة في مجال الدراسات والأبحاث العلمية التي يتم نشرها سنويًا في مجلات علمية مرموقة، كما أنه عين خلال العام 2023م حاملاً لكرسي اليونسكو لعلوم الفيزياء والفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء في فلسطين.