المصري: حركة الأحرار خرجت من رحم معاناة شعبنا لتؤكد الكفاح المسلح

قال القيادي في حركة حماس مشير المصري، إن حركة الأحرار خرجت من رحم معاناة شعبنا في خضم التحديات؛ لتؤكد على الكفاح المسلح ورفضها لكل خيارات التسوية.

وأضاف المصري في كلمة ممثلة عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، خلال مهرجان ذكرى احياء انطلاق حركة الأحرار الـ16 تحت عنوان "يا قدس إنا قادمون" والذي جرى اقامته عصر اليوم في ساحة الكتيبة بغزة، أن حركة الأحرار قدمت ثلة من شهدائها من كتائب الأنصار ومضت على طريق التحرير مع قوى المقاومة في سبيل الوصول إلى أهداف شعبنا وغاياته لتحرير الأرض والإنسان من دنس الغاصبين.

وتابع "هذه الحركة انطلقت إسلامية من رحم أمتها، ووطنية من عمق قضيتها واستطاعت في غضون سنوات معدودة أن تخوض الشمولية في العمل الوطني لتتشعب وتتوسع في المسارات الوطنية سياسيًا وعسكريًا وأمينًا ونقابيًا وطلابيًا ونسائيًا.

وأكد المصري أن المقاومة تتمدد اليوم جغرافيا وتتنوع في تكتيكاتها العسكرية وتتطور في أدائها في مقارعة المحتل، وما معركة جنين وبأس جنين قبيل أيام إلا دلالة على حجم الإعداد الذي شكلته قوى المقاومة حتى فرضت على المحتل أن يجر ذيول الخزي والعار دون أن يحقق أهدافه.

وأوضح أن المقاومة قالت إن ارض جنين محرمة في وقت أن البعض راهن على التدجين السياسي والانحراف الوطني لهذا الجيل؛ وإذ به يخرج من تحت الركام ويواجه التنسيق الأمني ويخترق كل معادلات المستحيل ويخوض المعارك.

وأضاف "المقاومة المسلحة بكل قواها باتت اليوم قاهرة للعدو، حيث لم يستطع بكل قوته ولن أن يفرض أجندته على شعب يحتضن مشروع الجهاد والمقاومة".

وشدد المصري على أن المقاومة اليوم موحدة في كل الساحات حيث تخوض معارك متعددة في غزة والقدس والضفة وجنوب لبنان وساحات قادمة.

وأوضح أن المعركة التي دارت في جنين قد أخذت المقاومة خياراتها، وكنا على ثقة أن العدو إذا ما تمادى في عدوانه فإن المقاومة ستقول كلمتها وستفرض معادلات جديدة في إدارة الصراع مع المحتل.

وأكد المصري أن شعبنا ومقاومته لن يتركوا الأقصى وحيدًا وما معركة سيف القدس عنا ببعيد، لن نترك اسرانا وحدهم يواجهون سطوة السجان.

وأضاف "ونحن اليوم في ظلال معركة العصف المأكول والتي أسرت فيها المقاومة بعض جنود الاحتلال ونحن على ثقة أن من صنع صفقة وفاء الأحرار سيصنع اختها رغم أنف الاحتلال".

وشدد المصري على أن شعبنا لن يسمح للعدو أن يستفرد بالضفة ولا بالقدس ولا جنين ولا نابلس؛ فأرضنا محرمة على الصهاينة ووحدة الشعب والمصير هو خيار ثابت بإذن الله.

وذكر أن جنين صنعت ملحمة انتصار وستبقى غزة صمام أمان للمقاومة؛ "رسالتنا للصهاينة أن المقاومة ستبقى قانون المحتل وان الجرائم الصهيونية لن تجلب للعدو آمن بل ستدفع المنطقة لمزيد من الانفجار والعدو يتحمل تبعات ذلك".

وأكد المصري أن أمن الكيان مرهون بأمن شعبنا وأمن تل اببت مرهون بأمن جنين ولن ينعم العدو بالأمن ما لم ينعم به شعبنا دون احتلال.

وعلى الصعيد الوطني، أوضح المصري أن الوحدة هي خيار كل الأحرار وهي غاية شعبنا، مؤكدًا أن الدعوة للوحدة يجب أن تنطلق من قناعات وطنية ونحو تحقيق المصالح العليا لشعبنا وليس دعوات موسمية للأمناء العامين.

وأضاف "الدعوة للوحدة ليست دعوات تحت الطلب أو لذر الرماد في العيون؛ بل ينبغي على هذه الأطراف أن تتحمل المسؤولية التاريخية لشعبنا وتنطلق لترتيب البيت الفلسطيني وترجمة الوحدة الوطنية؛ وإلا فإن شعبنا لن يرحم والتاريخ لن يغفر".

وبعث المصري رسالة إلى أحرار أمتنا أن شعبنا ومقاومته ماضون نحو مشروع التحرير، مضيفًا "هي دعوة لكل أحرار الأمة للشراكة في مشروع التحرير ورفض التطبيع مع الكيان، وإن التطبيع هو خنجر مسموم في خاصرة قضيتنا".