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بحر يهنئ النائب حسن يوسف بالحرية من سجون الاحتلال

الرسالة نت- غزة

هنأ رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، النائب د. حسن يوسف (65 عاما) من بلدة بيتونيا برام الله، بتحرره من سجون الاحتلال، بعد اختطاف دام 20 شهراً.

وأشاد د. بحر بصمود وثبات النائب يوسف وتضحياته؛ مؤكداً أن الاحتلال لن يفلح في عزل النواب عن أبناء شعبهم وقضيتهم، وأن كل محاولات الاحتلال بتغييبهم لن يكتب لها النجاح.

وأكد د. بحر على أن اختطاف الاحتلال لنواب الشعب الفلسطيني مخالف لكافة الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية، وجريمة لا بد أن يحاسب عليها الاحتلال.

وبين أن المجلس التشريعي لا يدخرًا جهدًا من أجل فضح ممارسات الاحتلال بحق أسرانا الأبطال الذين يقبعون خلف قضبان الاحتلال، مطالبا المنظمات الدولية بالضغط للإفراج عن جميع النواب المختطفين في سجون الاحتلال.

وأمضى النائب حسن يوسف 24 عاما في سجون الاحتلال، تعرض خلالها لـ20 اعتقال، آخرها في الثالث عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول لعام 2021، من منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله عقب اقتحام البلدة بقوات كبيرة.

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