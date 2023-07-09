القيادي يوسف: أفتخر بكل ثمن أدفعه في سبيل القدس ونصرة الشهداء

عبر القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف عن فخره بالتضحيات والثمن الذي يدفعه في سبيل القدس والمسجد الأقصى المبارك ونصرة الشهداء.

وقال القيادي يوسف عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال، لقد أمضيت حوالي 20 شهرا في سجون الاحتلال بتهمة المشاركة في عزاء الشهيد المقدسي فادي أبو شخيدم ودخولي لمنطقة القدس المحتلة.

وأكد على مضيه على ذات الطريق والسبيل حتى تتحقق آمال شعبنا الفلسطيني بالانعتاق من الاحتلال.

وأضاف: "لست آسفا على أي ثانية قضيتها في السجن وأفتخر بذلك، إذا كان الثمن الذي دفعته أن أكون إلى أقرب موقع من القدس والمسجد الأقصى المبارك، أو أنني ذهبت لأقدم واجب العزاء في شهيد قدم دماءه على عتبات الأقصى نيابة عن المسلمين".

وأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن القيادي بحركة حماس الشيخ حسن يوسف أحد أبرز قادتها وأيقوناتها المؤثرة بالضفة، بعد أن أمضى 20 شهرا في الاعتقال الإداري داخل سجونها.

وذكرت مصادر عائلية أن سلطات الاحتلال أفرجت عن القيادي يوسف من أمام سجن عوفر، وسط دعوات لأوسع مشاركة في استقباله.

ودعا القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك إلى أوسع مشاركة في استقبال الأسير القيادي الشيخ حسن يوسف، حاثا الإخوان والأحباب والمناصرين على المشاركة في استقباله وتهنئنه.

وكانت عائلة القيادي حسن يوسف أعلنت وجود ضغوط من جهات خارج النادي على إدارة نادي بيتونيا لمنع استقباله بعد تحرره من سجون الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال القيادي يوسف في الثالث عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول لعام 2021، من منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله عقب اقتحام البلدة بقوات كبيرة.

حرية نيوز