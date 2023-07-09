جبارين يهنئ يوسف بالحرية من سجون الاحتلال

هنأ القيادي زاهر جبارين مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى في حركة حماس، القائد حسن يوسف، بمناسبة الإفراج عنه من سجون الاحتلال.

وقال جبارين في بيان اليوم الأحد، إن "الشيخ حسن يوسف ركن شديد وقامة وطنية سامقة، وجبل شامخ من جبال فلسطين الرواس، قد من الله عليه بالحرية والإفراج من داخل سجون الاحتلال، بعد قضاء 20 شهراً في الاعتقال الأخير، وأكثر من 24 عاماً بشكل تراكمي خلف القضبان، مرت من عمره داخل السجون بعزيمة وصبر وثبات".

وأضاف: "الحمد لله على نعمة الإفراج والتحرر من الأسر، الحمد لله على كرمة وفضله أن منّ علينا ورأينا مجاهداً كبيراً أبياً حراً بين أهله وذويه ومحبيه".

وتابع: "تحرر أبا مصعب ولسان حاله وحال أبطالنا الأسرى يقول: أن هذه أرضنا ومقدساتنا ولا مقام للاحتلال على أرضنا ولا في قدسنا وأقصانا، فالسجن رغم مرارته وقسوته لم ولن يثني عن التمسك بهذه الأرض وهذا النهج القويم".

وأفرج الاحتلال، اليوم الأحد، عن الشيخ حسن يوسف أحد أبرز قادتها بالضفة، بعد أن أمضى 20 شهرا في الاعتقال الإداري داخل سجونها.

واعتقل الاحتلال يوسف في الثالث عشر من شهر ديسمبر/كانون الأول 2021، من منزله في بلدة بيتونيا غرب رام الله عقب اقتحام البلدة بقوات كبيرة.