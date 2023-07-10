وصول الفوج الأول من حجاج غزة عبر معبر رفح

وصل، مساء أمس الأحد، الفوج الأول من حجاج قطاع غزة، عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج لهذا العام 1444هـ.

وشارك في استقبال حجاج المكرمة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية د. عبد الهادي الأغا ورئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود العميد فؤاد أبو بطيحان وعدد من الشخصيات الحكومية والاعتبارية.

وعملت أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود، بمساندة أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني المختصة على تسهيل وصول حجاج المكرمة، والبالغ عددهم قرابة 900 حاج.

وأوضحت أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود أنها عملت على تجهيز صالة الاستقبال، تمهيدًا لوصول حجاج بيت الله الحرام، ومن ثّم ختم جوازاتهم ونقل أمتعتهم في أسرع وقت ممكن.