مزهر للرسالة: الوقف الفوري للاعتقالات السياسية المدخل الحقيقي للوحدة

أكدّ ماهر مزهر عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، أن الوقف الفوري للاعتقالات السياسية والانحياز لخيار شعبنا الفلسطيني بالمقاومة، هو "المدخل الحقيقي الذي يؤكد على خيار الوحدة.

ودعا مزهر في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، السلطة الفلسطينية؛ لوقف الاعتقالات السياسية بشكل عاجل والانحياز لشعبنا الفلسطيني بالمقاومة.

وقال مزهر إن ما حدث في جنين من قتل الاحتلال لأبناء شعبنا ومن استيطان وجرائم بحق شعبنا ومقدساته، يتطلب خطوة جريئة ومسؤولة من السلطة الفلسطينية، وفي مقدمتها وقف أشكال الملاحقة والاستدعاءات، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين.

وشددّ على ضرورة تنفيذ قرارات الاجماع الوطني وفي مقدمتها اجتماع الأمناء العامين عام 2020، التي دعت إلى ضرورة تحديد العلاقة مع الاحتلال سياسيا وأمنيا واقتصاديا، والخروج من اتفاق أوسلو، وتبني استراتيجية وطنية تقوم على المقاومة الشاملة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت لجنة المتابعة للقوي الوطنية والإسلامية في فلسطين، أن اجتماع الأمناء العامين للفصائل المرتقب في القاهرة، فرصة مهمة أمام الشعب الفلسطيني لاستعادة الوحدة على أساس الشراكة، والاتفاق على استراتيجية وطنية شاملة وموحدة تواجه الاحتلال وحكومته.