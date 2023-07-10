ارتفاع أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الاثنين، بعدما ألقت بيانات وظائف أمريكية في الأسبوع الماضي بظلالها على قوة سوق العمل، الأمر الذي دفع المستثمرين لمزيد من الحذر بخصوص مسار رفع الفائدة الأمريكية.

وكشف تقرير الوظائف الذي أصدرته وزارة العمل الأمريكية، الجمعة الماضية، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف أقل معدل وظائف في عامين ونصف العام في يونيو/ حزيران الماضي.

ونوه التقرير: "لكن نمو الأجور القوي المستمر يشير إلى أن ظروف سوق العمل التي لا تزال ضيقة".

ويقوض رفع أسعار الفائدة جاذبية الذهب الذي لا يدر فائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1925.49 دولارًا للأونصة، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1931 دولارًا للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.09 دولارًا للأونصة، وارتفع البلاتين 0.4% إلى 911.40 دولارًا للأوقية، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 1246.86 دولارًا للأونصة.

وانخفضت الأسعار بأكثر من 0.7% منذ أن وصلت إلى مستويات قريبة من المستوى القياسي في أوائل أيار/ مايو، حيث قلص المستثمرون توقعاتهم بإنهاء دورة رفع أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وأظهر مسح Invesco للبنوك المركزية، وصناديق الثروة السيادية الذي نُشر الاثنين أن عددًا متزايدًا من الدول تعيد بناء احتياطيات الذهب كحماية ضد العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا.

وأفادت بيانات، الجمعة الماضية، بأن مضاربي الذهب في كومكس رفعوا صافي مراكزهم الطويلة بمقدار 12733 عقدًا إلى 99205 عقدًا في الأسبوع المنتهي في 3 يوليو/ تموز الجاري.

وقال أكبر صندوق متداول مدعوم بالذهب في العالم، SPDR Gold Trust، إن حيازاته تراجعت بنسبة 0.3% يوم الجمعة.