عمرو: الاحتلال يستهدف التعليم بالقدس

قال المختص في شؤون القدس جمال عمرو اليوم الاثنين، إنّ الاحتلال (الإسرائيلي)يستهدف العلم والعملية التعليمية في مدارس القدس كجزء من استهدافه للمدينة وفرض روايته ورؤيته وتزييف الواقع هناك.

وأكد المختص "عمرو" في تصريح صحفي، أنّ استهداف العملية التعليمية في القدس يهدف لإنشاء جيل مسلوب الإرادة والهوية، ومواطن فلسطيني لا يعرف حتى النشيد الوطني لبلاده.

وتابع أنّ "الاحتلال على سبيل المثال، يُطلق في مناهجه على تاريخ احتلال فلسطين يوم الاستقلال، فالصورة معكوسة تماما"، واصفًا المنهاج (الإسرائيلي)بأنّه "مسموم وإجرامي ويستهدف كل ما هو فلسطيني".

وأضاف أنّ المدارس التي تدرس المنهاج (الإسرائيلي) ترفع العلم (الإسرائيلي)وصور قادة الاحتلال في ساحاتها، وينشد طلابها ما يُسمى بـ "السلام الوطني (الإسرائيلي)".

وأشار "عمرو" إلى أنّ ذلك كله يُساهم في إنشاء جيل بلا وعي، مسلوب الإرادة والهوية الوطنية، ولا يدرك بأن "إسرائيل" هي عدو يستهدف كل شيء لدينا، وأولها العقول الناشئة، وهذا أخطر بكثير من الاحتلال العسكري.

وبيّن أنّ العلم مفتاح من مفاتيح النصر والثبات والتمسك بالحقوق والمضي في بناء الذات وتحرير الأوطان وبناء الدول، لذلك الاحتلال يستهدف التعليم في القدس وفلسطين كي لا تنهض وتنتصر.

وبحسب وجهة نظر جمال عمرو فإنّه "وبالرغم من "ضعف المنهاج الفلسطيني في القدس، إلا أن الاحتلال يصفه بالمتطرف ويحاربه ويسعى إلى استهدافه".

وكانت ما تسمى "وزارة المعارف" في حكومة الاحتلال (الإسرائيلي)أقرت افتتاح مدرستين بنظام تعليم إسرائيلي في القدس مع فتح التسجيل للعام الدراسي المقبل.

وأعلنت عن افتتاح مدرسة جديدة تحمل اسم مدرسة "الصلعة" الثانوية التكنولوجية للبنين، وتعمل ضمن نظام تعليم "إسرائيلي" والمسمى بـ"البجروت" وتستقبل الصفوف من التاسع حتى الثانوية العامة.

كما أعلنت عن افتتاح مدرسة أخرى باسم مدرسة "إبداع" للموسيقى والفنون، وهي ابتدائية مختلطة في منطقة شعفاط، وتتبع منهاج التعليم (الإسرائيلي)، وهي مخصصة للصفوف من الأول حتى السادس، وتضم جميع المواد التعليمية الأساسية منها العلوم والرياضيات.