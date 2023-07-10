شاهد| الاحتلال يعدم شاب بزعم إلقائه عبوة ناسفة غرب رام الله

أعدم جيش الاحتلال (الإسرائيلي) ظهر اليوم الاثنين الشاب بلال إبراهيم حسني قدح، قرب قرية دير نظام غرب رام الله وسط الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانٍ وصل لـ"الرسالة نت" إنّ الشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب بلال إبراهيم حسني قدح ( 33 عامًا) قرب قرية دير نظام غرب رام الله.

من جهته، زعم جيش الاحتلال أن شابًا وصل بسيارته قرب "نقطة عسكرية" عند قرية دير نظام، وقام الجنود باستجوابه بعد إثارة شكوكهم، مدعيًا أنّه ألقى قنبلة يدوية عليهم، ثم أطلق عدة رصاصات على الجنود.

وأردف جيش الاحتلال في بيانٍ له، إلى أنّ الشاب استخدم سلاح من نوع "كارلو"، مشيرًا إلى أنّهم أطلقوا النار عليه وأعدموه.

وأظهر مقطع فيديو الشاب ملقى على الأرض بالقرب من مركبته، حيث منع الاحتلال، الإسعاف الفلسطيني من الوصول إليه، بينما أغلق الطريق ومدخل قرية دير نظام.

وباستشهاد الشاب قرب دير نظام يرتفع عدد شهداء العام الحالي إلى 206، بينهم 165 شهيدًا من الضفة والقدس (3 منهم شهداء إعداد)، و37 شهيدًا من قطاع غزة، وأربعة شهداء من الداخل الفلسطيني المحتل.