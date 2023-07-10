أجهزة السلطة تنفذ 411 انتهاكا بالضفة خلال يونيو الماضي

نفذت أجهزة أمن السلطة 411 انتهاكاً في الضفة الغربية، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، وذلك مع تسارع وتيرة انتهاكاتها بحق المواطنين وخاصة الأسرى المحررين والمعتقلين السياسيين السابقين.

وأشار مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" إلى أن الانتهاكات وحملات الاعتقال والمقع تركزت ضد الطلبة الجامعيين، ونشطاء الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة المختلفة بشكل خاص.

ولفت إلى أن المعتقلين السياسيين في سجون السلطة، يتعرضون لأبشع أنواع التعذيب الوحشي والتنكيل، موضحاً أن أجهزة السلطة نفذت 411 انتهاكاً بحق المواطنين.

وتوزعت انتهاكات السلطة ما بين 120 حالة اعتقال و35 حالة استدعاء و20 حالة تعذيب وشبح و10 حالات اعتداء وضرب و26 عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و85 حالة قمع حريات، و10 حالات اختطاف، و60 حالة محاكمات تعسفية و27 حالة تدهور وضعها الصحي، فضلاً عن 18 حاالة ملاحقة وقمع مظاهرات وانتهاكات أخرى.

وكثفت أجهزة السلطة من ضغوطها على مقاتلي "كتيبة بلاطة" في نابلس شمال الضفة الغربية، لتسليم أنفسهم، وهددتهم باجتياح قوات الاحتلال للمخيم والقضاء عليهم.