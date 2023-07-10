5 إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات قرب رام الله

أصيب خمسة فلسطينيين مساء اليوم الإثنين، بالرصاص الحي والمطاط، خلال مواجهات مع الاحتلال (الإسرائيلي) قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية، سبق ذلك اقتحام الأخير قرية مردا شمال مدينة سلفيت.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة فلسطيني بالرصاص الحي و4 إصابات بالمطاط، في قرية شقبة قرب رام الله خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال قرية مردا شمال سلفيت وسط إطلاق قنابل الصوت.

وتتعرض قرية مردا لاعتداءات متكررة من قوات الاحتلال، التي تغلق مداخلها وتقتحمها بين حين وآخر.

وخلال النصف الأول من العام الجاري 2023، ارتكبت قوات الاحتلال (الإسرائيلي) والمستوطنون أكثر من 4073 اعتداءً ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية ومدينة القدس.

وتراوحت الانتهاكات بين اعتداء مباشر وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات وحواجز، وإصابات جسدية، وفق تقرير أصدرته هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان"