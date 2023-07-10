لجان المقاومة: اجتماع الفصائل يجب أن يشمل الجميع

قال الأمين العام للجان المقاومة في فلسطين أيمن الششنية، إن الدعوة لاجتماع الأمناء العامين للفصائل المقرر انعقاده في مصر، يجب ألا تكون انتقائية، وعليها أن تشمل الفصائل الفلسطينية كافة.

ورحب الششنية بالدعوة لاجتماع الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، وبأي خطوات من شأنها المساهمة في وحدة الشعب الفلسطيني وإنهاء الانقسام ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد الششنية في تصريحات صحفية تابعتها "وكالة سند للأنباء" أن عقد اجتماع الأمناء العامون للفصائل يجب أن يكون على أساس الشراكة والتمسك بنهج المقاومة دون إلغاء أو إقصاء أحد.

وأشار إلى أن إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ووقف الملاحقة في الضفة، هي خطوة يجب أن تسبق اجتماع الفصائل.

ووجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوة للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لعقد اجتماع طارئ لبحث المخاطر، وذلك في أعقاب اقتحام جيش الاحتلال مخيم جنين، والذي استمر يومين وأسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة نحو 120 آخرين.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان إن الهدف من هذه الدعوة الاتفاق "على رؤية وطنية شاملة وتوحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له".

وأضاف أن القيادة المصرية رحبت بدعوة عباس لعقد هذا الاجتماع لبحث ضرورة التعاون في تعزيز الوحدة الفلسطينية الداخلية في مواجهة العدوان الإسرائيلي.