ما قصة إلغاء المعقولية في (إسرائيل)

ما هو سبب المعقولية الذي سيتم الغاؤه ضمن خطة التعديلات القضائية التي اقترحها نتنياهو، والذي تم التصويت عليه الليلة الماضية بالقراءة الاولى ؟

لا يوجد في (إسرائيل) قانون صريح يحدد نطاق وطريقة المراجعة والنقد من قبل المحكمة العليا لقرارات الحكومة.

حددت أحكام المحكمة العليا خلال 75 عامًا من عمر "إسرائيل" قواعد وأسس التدخل في القضاء الإداري.

يتم فحص قرارات رئيس الوزراء والوزراء وسلطاتهم من قبل المحكمة العليا على ثلاث مراحل - ما إذا كانوا قد تصرفوا بصلاحيات صريحة ، وما إذا تم قبولها في إجراء سليم وما إذا كانت السلطة التقديرية قد مورست وفقًا للقانون - بحسن نية وتناسب والالتزام بقيمة المساواة واحترام حقوق الإنسان. في كل هذه ، يجب على الحكومة أن تتصرف بشكل معقول

على ماذا ينص قانون الغاء او تقليص سبب المعقولية؟

بحسب صيغة الاقتراح في الوقت الراهن - قبل تلطيفه- ، فإن "من لهم سلطة قضائية وفق القانون ، بما في ذلك المحكمة العليا في جلستها كمحكمة عدل عليا ، لن يناقشوا أو يصدروا أمرًا ضد الحكومة ، رئيس الوزراء ، وزير في وزارته أو أي مسؤول منتخب آخر فيما يتعلق بمدى معقولية قرارهم ". في الممارسة العملية ، يطالب التحالف المحكمة العليا بعدم مناقشة الالتماسات على أساس سبب المعقولية على الإطلاق.

إذا تمت الموافقة على مشروع القانون ، سيتم تخفيض المراجعة والنقد القانوني لإجراءات وقرارات الحكومة ومرؤوسيها بشكل كبير، لن تصل القرارات المتعلقة بالتعيينات غير الملائمة للمناصب العامة أو الإقالة إلى المحكمة العليا - وبالتالي لن يتم إبطالها بأي حال.

وبالتالي ، لن يتمكن الجمهور من معرفة سبب تعيين شخص معين ، ولماذا تم فصله أو ما هي المشاكل المحتملة في القرار الذي تم اتخاذه.

هل ستواصل المحكمة العليا مناقشة الالتماسات ضد قرارات الحكومة بعد المصادقة على قانون الغاء سبب المعقولية ؟

إذا تم الغاء سبب المعقولية ، فستتمكن محكمة العدل العليا من الاستمرار في مراجعة قرارات الحكومة والوزراء باستخدام أسباب أخرى للقانون الإداري.

مثل تناسب حسن النية ، والتناسب ، والتمييز ، والصمت القضائي ، وتضارب المصالح ، وعدم وجود أساس واقعي ، والتعسف ، والاعتبارات الخارجية …

هل إلغاء سبب المعقولية سيسمح بإقالة المستشارة القانونيه للحكومة؟

لإقالة المستشارة القانونيه للحكومة ، يجب على الحكومة دعوة لجنة التحديد لاختيار مستشار قانوني وتقديم طلب عزل المستشارة. ولهذه الغاية ، يجب على الحكومة تحديد سبب الإقالة، إن الحجة القائلة بأن الحكومة غير راضية عن أدائها لأنها تفرض القانون أمر غير مقبول ، وسوف يتعين على الحكومة إذا فصلت المستشارة أن تدعي وتثبت أنها تصرفت بسوء نية أو مخالفة للقانون.

ترجمة سعيد بشارات