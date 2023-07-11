النخالة: اعتقال السلطة لكوادرنا يعرض لقاء الأمناء للفشل

قال زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن الاعتقالات التي تقوم بها السلطة ضد كوادر وأعضاء حركة الجهاد الإسلامي بالضفة الغربية تعرض لقاء الأمناء العامين القادم للفشل.

وكانت فصائل فلسطينية، قد حذرت السلطة الفلسطينية من مغبة استمرار اعتقالاتها السياسية، ودعتها لإفراج فوري عن المعتقلين، من باب إثبات حسن النوايا في إنجاح لقاءات القاهرة.

ودعت القاهرة لعقد لقاء للأمناء العامين للفصائل في الثلاثين من الشهر الجاري، على ضوء التطورات الجارية في الساحة الفلسطينية.

وجاءت تحذيرات الفصائل في تصريحات خاصة بـ"الرسالة نت"، تعليقا على الدعوة المصرية لعقد لقاء للأمناء العامين.