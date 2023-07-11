بحث بالاسم نتائج التوجيهي الثانوية العامة في فلسطين.. ينتظر الأهالي في فلسطين، الإعلان عن نتائج التوجيهي على أحر من الجمر.

حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في جميع المحافظات الفلسطينية نهاية شهر يوليو الجاري رسميًا من قبل وزارة التربية والتعليم العالي في فلسيطن.

البحث بالاسم نتائج التوجيهي

وفي الرسالة نت نخصص لكم رابطًا خاصًا قبل الإعلان للبحث عن نتائج الثانوية العامة التوجيهي بالاسم لجميع من أراد الوصول للنتائج.

كما أن وزارة التربية والتعليم العالي تخصص عبر موقعا الرسمي إمكانية البحث عن نتائج التوجيهي من خلال رقم الجلوس فور الإعلان عن النتائج.

ويتمل البحث عن طريق ثلاث خطوات بسيطة وهي:

الدخول إلى موقع الوزارة المخصص لنتائج التوجيهي من خلال (إضغط هنا).

كتابة رقم الجلوس داخل الخانة المخصصة للبحث.

الضغط على بحث حيث تظهر النتيجة فورًا.

موعد نتائج التوجيهي

وفي حديث سابق للرسالة نت مع قيس نبهان، مدير عام الامتحانات في وزارة التربية والتعليم أكد أن مرحلة تصحيح الاختبارات لا زالت قائمة.

موضحًا أنها تأخرت يومين بسبب اجتياح القوات (الإسرائيلية)، لمدينة جنين، وأن الوازرة ستعلن عن النتائج فور انتهاء الوزارة من كافة الإجراءات.

وأشار إلى أنه من المبكر تحديد موعد نهائي للإعلان عن نتائج الثانوية العامة في فلسطين لعام 2023.

واضطرت وزارة التعليم لتأجيل بعض اختبارات الثانوية العامة في جنين، نتيجة الاجتياح الأخير لها.

ورغم ذلك، ذكرت مصادر بوزارة التعليم، إمكانية تحديد موعد لصدور نتائج الثانوية العامة قبل نهاية شهر يوليو الجاري.

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