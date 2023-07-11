وزارة الأسرى تفتتح مخيمًا لأبناء الأسرى في سجون الاحتلال

افتتحت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، اليوم الثلاثاء، فعاليات مخيم أبناء الأسرى داخل سجون الاحتلال يحمل اسم (مخيم الأسير القائد نائل البرغوثي) في منتجع النور السياحي وسط قطاع غزة.

وكان مدير عام الأنشطة وإعلام الأسرى بالوزارة نبيل حجاج قال في تصريح صحفي وصل "الرأي" نسخة منه أمس الإثنين، إن إطلاق اسم الأسير القائد نائل البرغوثي على مخيم هذا العام يأتي وفاءً لتضحياته الكبيرة، ولتعريف الأجيال الناشئة بهذا الرمز الوطني الكبير الذي يمضي عامه الـ 44 في سجون الاحتلال.

وأوضح حجاج، أن المخيم يأتي أيضًا في إطار رؤية الوزارة باحتضان أبناء الأسرى والتخفيف من معاناتهم في ظل الغياب القسري لآبائهم، لافتاً إلى أن المخيم سيُقام على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء وسيحتوي على عديد الفقرات الترفيهية والتثقيفية.