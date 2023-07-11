القيادي أبو كويك: جريمة إخلاء المنازل بالقدس مرفوضة ويجب مساندة المقدسيين

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس الشيخ حسين أبو كويك، أن إخلاء قوات الاحتلال لمنازل الفلسطينيين في مدينة القدس جريمة مرفوضة، تستوجب مساندة المقدسيين بشكل كبير.

وأشار أبو كويك إلى أن هذه الجريمة تأتي ضمن سياسة التفريغ والاحلال الصهيونية التي تمارس ضد شعبنا في القدس، منوهاً إلى أنه منذ عام 1967 يعمل الاحتلال بشكل حثيث لإفراغ القدس من أهلها الأصليين.

وتابع قائلاً: "الاحتلال يعمل على إفراغ المنازل بالتعاون مع الجمعيات الاستيطانية والتهويدية، وضمن انتحال أوراق ملكية لا أساس لها"، داعياً الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم إلى نصرة أهل القدس وضواحيها، ويهبوا في مقاومة شعبية لمواجهة هذه السياسة الغاشمة.

وطالب بتفعيل الدور الحقوقي والقانوني لوقف هذه السياسة الظالمة، التي تهدد شعبنا وأمنه واستقراره، مضيفاً أن السلطة مطالبة بتفعيل الشكاوى في الهيئات الأممية، إلى جانب نصرة الأحرار لإعلاء صوت المقدسيين في المحافل السياسية والدولية.

وأخلت قوات الاحتلال فجر اليوم، منزل عائلة "صب لبن" في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، وقامت بتسليمه للمستوطنين للاستيلاء عليه.

واقتحم مستوطنون منزل عائلة "صب لبن" الواقع في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة، وذلك بعد وقت قصير من إخلائه من قبل جيش الاحتلال، وإجبار أصحابه على مغادرة المنزل واعتقال المتضامنين مع العائلة.