كتائب الأقصى لأجهزة السلطة: لا تكونوا يدًا لأعدائنا ولا تحرفوا بوصلتنا

أدانت كتائب شهداء الأقصى - مخيم بلاطة، اليوم الثلاثاء، اعتقال أجهزة الأمن الفلسطيني أحد شبان المخيم، ومصادرة أسلحة وعتاد كانت بحوزته، تعود لأفراد شباب "الثأر والتحرير".

وقالت الكتائب في بيان لها: "من هنا نوجه كلامنا لأفراد الأمن، ومن يهمه الامر، بأن ما تم ضبطه هو سلاح شريف، وبطريقه لجنودنا في المخيم، لا تحرفوا البوصلة، ولا تكونوا يد عون لم يريدون قتلنا، ويردون اعتقالنا".

وأضافت "لا تحرفوا البوصلة، ولا تكونوا يوما كأعدائنا، لا تفقدونا الثقة بكم، احرسوا على ارواحنا، فنجن أبناء شعب واحد، لا تزرعوا فتيل الفتنة".

وناشدت الكتائب مؤسسات المخيم وجميع أصحاب القرار، بأن يقفوا أمام مسؤولياتهم، وأن يجدوا طريقا للحل، والتحرك الفوري والسريع، لإعادة ما تم مصادرته، مضيفة "نحن شهداء مع وقف التنفيذ، وما زلنا نتحدث بلغة الحوار، ولا نريد أن تتحول لأسلوب لا نريد أن نصل إليه".