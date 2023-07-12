اتساع رقعة الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وخطتها لإضعاف جهاز القضاء

تظاهر عشرات آلاف المستوطنين (الإسرائيليين) اليوم الثلاثاء، في مختلف أرجاء الكيان احتجاجاً على استمرار ائتلاف بنيامين نتنياهو في إقرار القوانين الرامية لتهميش دور القضاء في القرارات الحكومية.

في حين يواصل آلاف (الإسرائيليين) إغلاق عدة شوارع رئيسية في الكيان وخاصة في مناطق "غوش دان"، حيث اعتقلت الشرطة (الإسرائيلية) أكثر من 70 شخصاً بعد إغلاقهم طرقاً رئيسية وخلال مواجهات مع الشرطة.

فيما أصيب 9 أشخاص خلال المواجهات من بينهم مجندة في الشرطة.

وشملت التظاهرات مدن تل أبيب، إيلات، نتانيا، القدس وحيفا وغيرها، في الوقت الذي تركزت فيه التظاهرات على شارع "كابلان" وسط تل أبيب حيث يشارك أكثر من 50 ألف إسرائيلي في تظاهرات الليلة.

وعلى صعيد ردود الأفعال حذر وزير جيش الاحتلال "يوآف جالانت" من مغبة الزج بالجيش في اتون التجاذبات السياسية القائمة، مشيراً إلى أن الدعوات لعصيان الأوامر ورفض الخدمة ستمس بأداء المؤسسة الأمنية والعسكرية (الإسرائيلية).

أما وزير جيش الاحتلال "بيني غانتس" والشخصية الأقوى في المعارضة الإسرائيلية فقد حذر من أن يؤدي إصرار الائتلاف الحكومي على تمرير قوانين الانقلاب على القضاء إلى إدخال الكيان في أتون حرب أهلية.

ومع ذلك فقد دعا غانتس إلى ضرورة إبقاء الجيش خارج التجاذبات حرصاً على وحدة المؤسسة العسكرية (الإسرائيلية).

المصدر: وكالة صفا