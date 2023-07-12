اقتراح (إسرائيلي): اتفاق مع لبنان حول الحدود البرية مقابل خيام حزب الله

قدم كيان العدو اقتراحًا إلى لبنان لحل مسألة الخيام التي نصبتها منظمة “حزب الله” على الحدود قبل أكثر من شهرين ويُشمَل في ذلك اتفاق لتغيير الحدود البرية.

وبحسب صحيفة معاريف، الاقتراح الذي قدمه العدو يشمل التوصل لاتفاق تغيير الحدود البرية، بين كيان العدو ولبنان مقابل ازالة خيام “حزب الله”.

تأتي هذه الأنباء على خلفية زيارة الوسيط الأمريكي “عاموس هوكستين” إلى المنطقة ولقائه الليلة الماضية مع رئيس حكومة العدو “بنيامين نتنياهو”، وتوقعات بان يزور لبنان لاستكمال جهود الوساطة المستمرة من قبل الفرنسيين والأمريكيين والأمم المتحدة، الذين يبذلون جهودا للتوصل إلى “حل” يمنع التصعيد، وباعتبار أن “الإدارة الأميركية ترى في هذا التطور فرصة لاستكمال ترسيم الحدود البرية التي سارعت إلى إنجازها منذ انتهاء الترسيم البحري”.

ووفقا للصحيفة، التي نقلت عن تقارير أن “الدول الغربية أبلغت لبنان أن كيان العدو مستعد للدخول في مفاوضات على الحدود البرية على الرغم من اعتراضاتها السابقة وحصر النقاش في النقاط محل الخلاف”.

ووفقا للتقارير، تلقى لبنان عرضًا من الوسطاء بأن يقوم “حزب الله” بتفكيك الخيام التي نصبها خارج الخط الأزرق مقابل تفكيك السياج الذي أقيم في الجزء الشمالي من قرية الغجر، ورد لبنان بأنه لم تجر مفاوضات بشأن قرية “الغجر” وأن الخيام التي نصبت مرتبطة بالنقاط ال 16 المتنازع عليها على الحدود البرية، بما فيها النقطة B1.

ورغم أن لبنان لم يعترض إلا أنه يرى أن النزاع على الأرض يشمل مزارع شبعا وكفر شوبا والغجر، وبالتالي فإن “عدم حل هذه النقاط لا يعني حلا للنزاع، ولن تكون هناك مساومة، مؤكدا أن ترسيم الحدود البرية لا علاقة له بإزالة الخيام”.

وقال رئيس مجلس النواب اللبناني “نبيه بري” إن “الخيمتين موجودتان على الأراضي اللبنانية، والمطلوب من المجتمع الدولي هو إلزام كيان العدو بتنفيذ القرار 1701 والانسحاب من هذا الجزء”.