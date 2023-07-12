الكتلة الإسلامية تنظم حفلها التكريمي السنوي لخريجي جامعة النجاح

نظمت الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، اليوم الأربعاء، حفلها السنوي لتكريم الخريجين بعنوان "بالعلم نبراس وللأقصى حراس".

وشارك في الحفل المئات الطلاب والطلبة في الحرم الجامعي الجديد- مدرج حكمت المصري بجامعة النجاح، وسط الأناشيد الوطنية ورايات حركة حماس والكتلة الإسلامية، وهتافات للمعتقل السياسي المطارد مصعب اشتية.

وهنأ القيادي في حركة حماس حسين أبو كويك خلال الحفل الخريجين بهذا الإنجاز، وقال: "بارك الله في جهودكم وعطائكم، أنتم نبراس الأمة، أكرمكم الله وأنتم تسعون للعلم ترفعون الراية، هنيئا لكم وأنتم تسهرون الليالي تتعلمون تدرسون وفي خطاكم سعيا لنصرة دين الله وأمتكم وشعبكم وحركتكم، هنيئا لكم هذا الشرف العظيم وأنتم تحملون الرسالة".

وأضاف أبو كويك: "قد يضيق صدركم بالأحوال حولكم، اطمئنوا فأنتم جند الله في هذه الأرض، نحن بحاجة إليكم في كل الميادين، إلى الأمناء، مجتمعنا بحاجة إلى الأمناء بعدما ضج من الفساد والإفساد".

وتابع: "أراد دايتون أن يفسدكم، وبفضل الله ومداد العلماء ودماء الشهداء تتخرجون، فنور الشهداء أضاء لكم الطريق فلا تضيعوا البوصلة"، موجها التحية لجنين ومخيمها ومقاوميها ومجاهديها.

وأكد أبو كويك على أن "ليس لنا عدو إلا الاحتلال الذي يستبيح أرضنا وإنساننا وكرامتنا، والذين يسعون إلى انتاج أعداء من أبناء شعبهم اخسئوا وارجعوا إلى جحوركم فأمامنا احتلال غاشم، وكل بندقية لا تتوجه إلى الاحتلال ليس لها مكان بين أبناء شعبنا".

وشدد على الوحدة الوطنية وتحقيقها في كل الميادين كما كانت حاضرة في مخيم جنين، مشيرًا إلى أننا "ذاهبون في حركة حماس إلى اجتماع الأمناء وخيرة أبنائنا في سجون السلطة" مؤكدا على أن مصعب اشتية وإخوانه يجب أن يكونوا أحرارا.

وطالب السلطة وقيادة حركة فتح أن ينسجموا مع حالة المقاومة ويوقفوا التنسيق الأمني مع الاحتلال وسحب الاعتراف به، والعمل على تحقيق الوحدة الوطنية، موجها التحية للحاضنة الشعبية الفلسطينية التي احتضنت المقاومة في كل مكان.

وفي كلمة الكتلة الإسلامية، تقدم مروان عيسى بالتهنئة للخريجين والخريجات والمباركة لذويهم الذين انتظروا لحظة تخرجكم بفارغ الصبر.

وقال عيسى: "تشرفنا بمواكبة مسيرتهم الجامعية منذ انطلاقتها، وبذلنا كل جهودنا وأوقانا في خدمتهم والدفاع عن حقوقهم، وهذا عهدنا مع الله وأسرة الجامعة بأن الكتلة الإسلامية ستبقى على العهد في صدارة العمل الطلابي والنقابي".

وشكر طلبة الجامعة على منح الكتلة الثقة في الاستحقاق الانتخابي الذي توج بفوز الكتلة الإسلامية، وجدد العهد "بأن نبقى الأحرص على خدمتكم والعمل معكم ومن أجلم ولن نتراجع عن ذلك مهما كانت التضحيات واجتمع علينا القريب والبعيد وسنبقى ملتزمين بالعلم والمقاومة والإبداع".

وأضاف: "ونحن نحتفي بكم، لا ننسى زميلنا الخريج المعتقل السياسي الطالب في كلية الاقتصاد عمير شلهوب الذي غيبته سجون ذوي القربى عن حفل التخرج".

كما بارك رئيس مجلس اتحاد الطلبة عمر ساري للطلبة تخرجهم، ودعاهم أن يكونوا خير صورة لجامعة النجاح والتميز في كل مكان يكونون فيه.

وقال: "لا ننسى في فرحنا هذا أن نذكر شهداءنا الخالدين ومرابطينا الذين يصنعون المجد، منهم زملاء لكم كانوا معكم، منهم من ينتظرون".