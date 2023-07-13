بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك القمة 138

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد القاهرة الدولي الذي يحتضن مباراة القمة 126 بين الأهلي والزمالك، مساء اليوم الخميس، والمؤجلة من منافسات الجولة الـ31 من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تنطلق مباراة الأهلي والزمالك فى الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلي والزمالك كونها المالك الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

حكام مباراة الأهلي والزمالك

أسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة الأهلي والزمالك لمحمود البنا حكما للساحة ومحمود أبو الرجال وسامي هلهل مساعدين ومحمود ناجي حكما رابعا وأحمد الغندور حكما للفيديو أحمد حسام مساعد حكم فيديو .

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك التقى القطبان في 125 مواجهة سابقة في بطولة الدوري الممتاز، فاز الأهلي في 48 مباراة، وبينما فاز الزمالك في 27 مباراة وتعادل الفريقيان في 50 مباراة .

الأهلي بطل الدوري

وحسم النادي الأهلب لقب بطولة الدوري هذا الموسم بعد اتساع الفارق بينه وبين بيراميدز منافسه الوحيد إلي 8 نقاط حيث يتبقي لبيراميدز مباراتين فقط .

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز برصيد 75 نقطة من 29 مباراة خاضهم الفريق بينما يمتلك بيراميدز 67 نقطة من 32 مباراة .

مباراة الدور الأول استطاع النادي الأهلي أن يحسم مواجهة الدور الأول بثلاثية نظيفة.

تشكيلة الأهلي المتوقعة في مواجهة الزمالك

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ومحمد عبدالمنعم، وياسر إبراهيم، على معلول

خط الوسط: أليو ديانج، ومحمد فخري، وحسين الشحات، وأحمد عبدالقادر

خط الهجوم: بيرسي تاو، ومحمود كهربا

تشكيلة الزمالك المتوقعة أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، وحسام عبدالمجيد، ومصطفى الزنارى

خط الوسط: أحمد فتوح، روقا، وسيد عبدالله نيمار، وشيكابالا، ونداي

خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، وسيف الدين الجزيرى