الاحتلال يعيد اعتقال أسير فور الإفراج عنه بعد قضائه 20 عاما

أعادت سلطات الاحتلال اليوم الخميس اعتقال الأسير المقدسي علي فهمي دعنا (45 عاما) لحظة الإفراج عنه من أمام سجن النقب الصحراوي، بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 20 عاما.

وقالت لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين إن علي اعتقل بتاريخ 16- 7 – 2003 مع رفيقيه باسم جابر وإياد المهلوس، وأدانتهما محكمة الاحتلال بالضلوع في أعمال المقاومة.

وتوفي والد الأسير علي دعنا بعد اعتقاله بأسبوعين، فحرمه الاحتلال من وداعه والمشاركة في جنازته، وترك خلفه طفلته آية التي لم يتجاوز عمرها في يوم اعتقاله عام ونصف، والآن هي أم لطفلين.

وأوضحت اللجنة أن الأسير علي دعنا عانى من الإهمال الطبي المتواصل على يد إدارة سجون الاحتلال، ومصاب بعدة أمراض أبرزها الجهاز الهضمي، وأضطر إلى خوض الاضراب المفتوح عن الطعام من أجل الحصول على العلاج.