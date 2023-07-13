بالأسماء|| معتقلون سياسيون لدى أمن السلطة

نشرت جهات قانونية وحقوقية، قائمة لأسماء شخصيات معتقلين لدى أجهزة أمن السلطة على خلفية الرأي السياسي وتقرير المصير.

وننشر أسماء المعتقلين، الذين أنكر المفوض السياسي العام لأجهزة أمن السلطة والناطق باسمها طلال دويكات وجودهم في الأسر والمعتقل لديهم.

1 اسلام دويكات

2 إسلام أبو سماحة

3 أحمد البيتاوي

4 أحمد المشعطي

5 أحمد جرادات

6 أحمد حمادنة

7 أحمد دويكات

8 أحمد سلاطنة

9 أحمد شبراوي

10 أحمد عودة ياسين

11 أدهم شملاوي

12 أمين القوقا

13 أنس الشنار

14 أنس الشيخ

15 أيسر خدرج

16 براء أبو عليا

17 بهاء دبوس

18 جاد حميدان

19 جميل نصار

20 جهاد يامين

21 حسن حمدان

22 حمزة نصر الله

23 خالد العبد

24 زكريا صوف

25 سلامة عبدالجواد

26 صهيب الشرباتي

27 عبد الريماوي

28 عبدالمجيد حسن

29 عكرمة زماري

30 علاء ذياب

31 علاء زيود

32 عمر الكسواني

33 عمر عصيدة

34 عمير شلهوب

35 فلاح سوالمة

36 لؤي قباجة

37 محمد الديري

38 محمد الشحروري

39 محمد براهمة

40 محمد حمامرة

41 محمد خياط

42 محمد سباتين

43 محمد ملايشة

44 محمد هرشة

45 مراد ملايشة

46 مصعب اشتية

47 منذر رحيب

48 نسيم جمجوم

49 نصر الدين اشتية

50 هيثم زهور

51 يحيى فرح

52 يحيى قاسم

53 يوسف خريوش