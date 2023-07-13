"الهيئة الوطنية": مقترح حظر "لجنة المتابعة" جزء من استهداف فلسطيني الداخل

أكدت وزارة النقل والمواصلات اليوم الخميس، دخول دفعة جديدة من قطع غيارات الدراجات النارية، إلى قطاع غزة، عبر معبر كرم أبو سالم جنوبي قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة أنيس عرفات في تصريح لـ"وكالة سند للأنباء"، إنه تم إدخال 18 "مشطاحاً"، عبر معبر كرم أبو سالم اليوم الخميس، مشيراً إلى أن إدخال هذه الدفعة سيساهم في تخفيض أسعار الدراجات النارية وقطع غيارها.

وفي 18 يونيو/حزيران الماضي، سمحت سلطات الاحتلال بإدخال 4 مشاطيح من قطع الغيار الخاصة بالدراجات النارية، 80% منها إطارات.

وفي 28 مايو/ايار الماضي، أكدت وزارة النقل والمواصلات، أن الاحتلال الإسرائيلي قرر السماح باستيراد قطع غيار الدراجات النارية عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب القطاع، بعد سنوات من المنع.