4 إصابات في اعتداء للمستوطنين على بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية

أصيب أربعة مواطنين، مساء اليوم الخميس، في اعتداء للمستوطنين، جنوب قلقيلية.

وأفادت وزارة الصحة بأن أربع إصابات وصلت إلى مستشفى قلقيلية الحكومي جراء اعتداء المستوطنين عليهم في بلدة كفر ثلث، بينها إصابتان بحالة خطيرة جراء كسور في الجمجمة والوجه.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين من مستوطنة " كارني شمرون" اقتحموا تجمع "عرب الخولي" شرق بلدة كفر ثلث، جنوب قلقيلية، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتدوا على سكانه بالحجارة، ما أدى لإصابة أربعة مواطنين، كما أضرموا النار في "بركس" يعود للمواطن فريد مقبل.

يذكر أن تجمع "عرب الخولي" يتعرض لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين بهدف تهجير سكانه، وهو محاط بعدة مستوطنات: "معالي شمرون" من الشمال، والبؤرة الاستيطانية "ايلمتان" من الشرق، و"نوفييم" و"يكير"، و"عمانوئيل"، و"كارني شومرون" من الجنوب.

المصدر: وفا