هنية يزور مقر الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام في إسطنبول

زار رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، أول أمس الأربعاء، مقر الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام سيدنا محمد ﷺ، في ولاية إسطنبول التركية.

وناقش هنية مع السادة العلماء أمناء الهيئة، عدد من قضايا الأمة الإسلامية، وعلى رأسها قضية نصرة رسول الله ﷺ ، والمسجد الأقصى المبارك، ومايجري في فلسطين المحتلة.

وقال هنية في كلمته: "ناقشنا القضايا الكبرى للأمة، في مقدمتها نصرة رسول الله ﷺ، والذود عن حماه، وإبقاء هذه القدوة الخالدة للأمة، التي تسير عليها جحافل هذه الأمة، على هدًى وبصيرة إن شاء الله، كذلك مايجري في القدس، وفي المسجد الأقصى المبارك، وفي داخل أرض فلسطين، التي هي قضية الأمة المركزية".

وأضاف: "أود أن أعبر عن عظيم التقدير والشكر لفضيلة الشيخ الدكتور محمد الصغير، وإخوانه الكرام في الهيئة، على حسن الاستقبال وعلى كرم الضيافة، وعلى ما استمعنا إليه من مواقف ثابتة وخالدة، لنصرة إخوانه في فلسطين، شرعياً وسياسياً وحقوقياً وفكرياً، أملنا كبير في الله ورجاؤنا لا يخيب، أن هذا اللقاء الذي انعقد هنا في إسطنبول، هذه الحاضرة من حواضر الإسلام، أن ينعقد إن شاء الله في القدس وفي المسجد الأقصى المحرر، عزيزاً كريماً، وما ذلك على الله بعزيز.. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً".