(حشد) تطالب السلطة بالإفراج عن الصحفي عقيل عواودة

أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) اعتقال الصحفي عقيل عواودة من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية التي اعتقلته يوم أمس الخميس بسبب آراءه على وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالبت الهيئة الدولية الحكومة الفلسطينية في رام الله بالإفراج الفوري عن الصحفي عقيل عودة وباقي المعتقلين السياسيين والعمل علي تهيئة المناخات لإنجاح اجتماع الأمناء العامون في القاهرة وتعزيزاً للوحدة في مواجهة جرائم وإرهاب دولة الاحتلال الإسرائيلي.

كما طالبت الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بوقف الاعتقالات التعسفية على خليفة الرأي والانتماء والنشاط السياسي، والالتزام بسيادة القانون وضمان الحقوق والحريات العامة المكفولة بموجب القانون الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.