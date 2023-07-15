نتائج توجيهي فلسطين 2023 برقم الجلوس، بعد إعلان وزارة التربية والتعليم في فلسطين عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين، يبحث الكثير من المواطنين وأهالي الطلبة عن رابط للفحص.

رابط فحص نتائج الثانوية العامة

في "الرسالة نت" نخصص لكم رابطًا خاصًا قبل الإعلان للبحث عن نتائج الثانوية العامة التوجيهي بالاسم لجميع من أراد الوصول للنتائج.

وذلك من خلال الضغط على الرابط هنا:

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة

كشف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم في فلسطين صادق الخضور، الخميس، عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة توجيهي 2023 للدورة الأولى.

وقال الخضور: إن موعد إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 في فلسطين سيكون قبل الأحد 23 تموز (يوليو).

الاستعلام عن نتائج توجيهي فلسطين

اولاُ على الطلاب دخول على الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية من هنا.

ثم اختيار نتائج توجيهي فلسطين 2023.

ومن ثم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب كاملاً في الخانة المخصص له.

ثم الضغط على عرض او الاستعلام على النتيجة.