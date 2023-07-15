إصابة سيدة برصاص الاحتلال في رام الله ومواجهات في قلقيلية

أصيبت سيدة فلسطينية، مساء اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة رام الله.

وقالت مصادر محلية إن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي، نحو مركبة أثناء مرورها بالقرب من حاجز عطارة العسكري شمال رام الله.

وأصابت عدة رصاصات المركبة بشكل مباشر، وبداخلها السيدة التي أصيب بجراح.

بالتزامن مع ذلك اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت والرصاص المعدني تجاه الشبان الذين ردوا برشقهم بالحجارة، وذلك بعد المسيرة الأسبوعية المنددة بالاستيطان.

وفي القدس المحتلة أحرقت قوات الاحتلال ما يقارب 15 دونماً من الأراضي الزراعية بمحاذاة جدار الفصل العنصري في بلدة بدو شمال غرب القدس المحتلة.



وفرضت قوات الاحتلال عمليات تضييق وتنكيل بحق المقدسيين، حيث اعتقلت أحد الشبّان عند باب الحديد أحد أبواب المسجد الأقصى.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال المقدسي جميل السلوادي ونجله أحمد، عقب اقتحام منزله في حي بطن الهوى ببلدة سلوان، والاعتداء عليهما بالضرب.

وأوقفت قوات الاحتلال مركبات الأهالي وفتشتها في حي بئر أيوب ببلدة سلوان، في وقت فرضت فيه مخالفات على المركبات في منطقة باب الأسباط.

واندلعت مساء اليوم مواجهات في محيط حي بئر أيوب ببلدة سلوان، عقب قمع الاحتلال وقفة ضد هدم منزل لعائلة الرجبي.

واستهدفت قوات الاحتلال المشاركين في الوقفة بالقنابل الغازية، واعتدت عليهم وأجبرتهم على فض الوقفة بالقوة.