حماس: المقاومة بالضفة في تصاعد وتمدد ردا على جرائم الاحتلال

قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس إن المقاومة في الضفة الغربية تواصل ضرباتها ضد المستوطنين في الضفة الغربية، وفي هذه المرة تضرب في جنوب الضفة المحتلة على حاجز تقوع قرب مدينة بيت لحم.

وأضاف قاسم في تصريح صحفي، صباح اليوم الأحد، تعقيبا على عملية تقوع التي أدت لإصابة ثلاثة مستوطنين وإنسحاب المنفذ، أن المقاومة في الضفة الغربية في تصاعد وتمدد، رداً على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا، وتستطيع في كل مرة أن تفاجئ الاحتلال في مكان وطريقة التنفيذ.

وأكد أن هذه المقاومة مستمرة ومتواصلة حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال.