أكد الناشط السياسي سامح عفانة أن عملية "تقوع" البطولية رسالة للاحتلال بأنه لا أمكن لكم ولا أمان، ما دمتم تحتلون أرضنا، وتؤكد تمسك شعبنا بحقه في مقاومة المحتل.

وذكر عفانة أن العملية البطولية تؤكد أن شعبنا لن يهدأ له بال حتى طرد المحتل، مشيراً إلى أن الاحتلال يحاول فرض أمر واقع جديد في الضفة الغربية، لكن جميع محاولاته ستفشل.

وأوضح أن المقاومة ترد على اعتداءات الاحتلال والمستوطنين، وهي رد فعل طبيعي على هذه الاعتداءات المستمرة بحق مقدساتنا وأرضنا وأهلنا وقرانا ومدننا، مضيفاً أن العملية تأتي في إطار مراكمة العمل المقاوم، والذي أصبح معلماً بارزاً في الضفة الغربية.

وأصيب ثلاثة مستوطنين صباح اليوم، أحدهم بحالة خطيرة في عملية إطلاق نار قرب حاجز تقوع العسكري الإسرائيلي المقام على أراضي تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وعقب العملية، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال بيت لحم، وداهمت مناطق عدة بالمدينة، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين واعتقال ثلاثة آخرين.

وحاصرت قوات الاحتلال مسجد الرباط في بيت لحم، وطالبت عبر مكبرات الصوت أحد الشبان بتسليم نفسه، إضافة إلى إطلاق قنابل الصوت والغاز خلال مواجهات اندلعت قرب شارع القدس- الخليل وسط بيت لحم.

حرية نيوز